“عناية” للتأمين التعاوني تتحول لخسارة 3 ملايين ريال بالربع الأول 2024

تحولت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني “عناية” للخسارة في الربع الأول من العام الجاري، لتسجل خسائر بقيمة 3 ملايين ريال مقابل أرباح بقيمة 4.5 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وقالت الشركة في بيان لتداول اليوم الاثنين، إن التحول للخسارة نتيجة خدمة التأمين للربع الحالي بانخفاض قدره 270.57%، وكان ذلك مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة المطالبات المتكبدة، وانخفاض الدخل الآخر للربع الحالي 20.31%.

وأضافت أنه تم تعويض هذه التغييرات السلبية جزئياً بنتائج الاستثمار الصافية للربع الحالي والتي ارتفعت 4.89% وبلغت 3,928 ألف ريال سعودي، مقارنةً بـ 3,745 ألف ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق.

وكذلك انخفاض مصاريف التشغيل الأخرى للربع الحالي بلغت 2,800 ألف ريال سعودي، مقارنةً بـ 3,183 ألف ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 12.03%.

كما بلغت الأقساط المكتتبة الإجمالية (GWP) للربع الحالي 61,450 ألف ريال سعودي مقارنةً بـ 71,620 ألف ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 14.20%.