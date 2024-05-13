أوضحت الجوازات السعودية، خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة “للمنشآت” عبر بوابة “مقيم”.

ودعت الجوازات السعودية، عبر حسابها على موقع “إكس” (تويتر سابقًا) الراغبين في إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة “للمنشآت”، الدخول إلى بوابة مقيم.

وأشارت إلى أنه بعد الدخول على البوابة يمكن اختيار طلبات التصاريح، ثم إضافة التصاريح ثم إضافة البيانات، ثم اختيار المراد التصريح له، ثم إضافة المرفقات، ثم طلب التقديم.

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وذكرت أنه بعد تقديم الطلب ستتم المعالجة وإشعار المستخدم عبر البريد الإلكتروني، مشيرة إلى أنه في حال كان التصريح عملاً موسميًا يجب على المنشأة توثيق العقد، وإدخال بيانات المنشأة المتعاقد معها للتحقّق وتوثيق العقد آليًا مؤكدة أن الخدمة متاحة خلال موسم الحج فقط.