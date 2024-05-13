أرباح “أسمنت المدينة” ترتفع 50.7% في الربع الأول 2024

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة أسمنت المدينة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 50.75% لتصل إلى 41.6 مليون ريال مقابل 27.6 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وقالت الشركة في بيان لتداول اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات في الربع الأول من العام الجاري.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 10.69% إلى 119.82 مليون ريال إلى 108.24 مليون ريال في الربع الأول 2023، نتيجة ارتفاع كمية وقيمة المبيعات في الربع الأول من العام الجاري.