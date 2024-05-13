“سامابكو” توقع اتفاقية تمويل بإجمالي 2.25 مليار ريال مع البنك السعودي الفرنسي ومصرف الراجحي

وقعت شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو) اتفاقية تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بإجمالي 2.25 مليار ريال مع كل من البنط السعودي الفرنسي ومصرف الراجحي.

وقالت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في بيان لتداول اليوم الاثنين، إن إحدى الشركات المستثمر فيها (من خلال شركتها التابعة لها ) شركة الصحراء للبتروكيماويات وهي شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو)، وقعت اتفاقية لإعادة تمويل القرض القائم والبالغ نحو 1.5 مليار ريال، مع كل من البنك السعودي الفرنسي ومع مصرف الراجحي.

كما تشمل هذه الاتفاقيات تسهيل مرابحة إسلامي دوار قدره 200 مليون ريال سعودي مع كل بنك وذلك لدعم رأس المال العامل وأغراض الشركة العامة. وتمتد فترة التمويل لـ 8 سنوات.

وقالت الشركة إن الاتفاقيات الجديدة ستوفر شروطا تجارية أفضل وبأسعار تنافسية مما سوف يساهم في خفض التكاليف المالية.