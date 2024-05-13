للعقود الجديدة.. “الموارد البشرية” تطلق خدمة “حماية الأجور” لرواتب العمالة المنزلية يوليو المقبل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق خدمة “حماية الأجور” لرواتب العمالة المنزلية اعتبارا من بداية شهر يوليو المقبل.

وتهدف الخدمة إلى ضمان الشفافية في عملية دفع الرواتب وتسهيلها، عبر استخدام المحافظ الرقمية والبنوك المعتمدة عبر منصة “مساند”.

وتُعزِز الخدمة من الأمان والموثوقيَّة في نقل الأجور، مما يحفظ حقوق الأطراف التعاقدية، بحسب الوزارة.

وتطبق هذه الخدمة على العمالة المنزلية القادمة بموجب عقود جديدة، كما ستطبق على العقود الحالية بشكل تدريجي على مراحل حسب عدد العمالة المنزلية لدى كل صاحب عمل.

وأوضحت الوزارة: “كما أن أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من أربعة عُمَّال منزليين، ستطبَّق الخدمة عليهم اعتباراً من 1 يناير 2025م، ولأصحاب العمل الذين لديهم ثلاثة عُمَّال فأكثر فستطبق عليهم اعتباراً من 1 يوليو 2025م، في حين أنّ من لديهم عاملان فأكثر سيتم تطبّيَق الخدمة عليهم اعتباراً من 1 أكتوبر 2025م”.

وتشمل الخدمة جميع العمالة المنزليَّة بحلول 1 يناير 2026م، علمًا أنَّ هذه الخدمة متاحة اختياراً عبر منصَّة “مساند” منذ 1 أبريل 2022م، وقد لاقت تفاعلًا إيجابيا واسعًا من العملاء، وأطراف العلاقة التَّعاقديَّة.