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فريق التحرير

13 مايو 2024

النيابة العامة: إيقاف مواطن احتال على ضحاياه بالاستيلاء على مجوهراتهم

محليات
النيابة العامة: إيقاف مواطن احتال على ضحاياه بالاستيلاء على مجوهراتهم النيابة العامة

أعلنت نيابة الاحتيال المالي، اليوم الاثنين، عن انتهائها من تحقيقاتها مع مواطن استولى على مجوهرات عن طريق الاحتيال المالي.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المتهم بالتواصل مع متاجر بيع المجوهرات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، للاتفاق معهم على شراء المجوهرات، وإرساله إيصالات بنكية وهمية، والاستعانة بعدد من مندوبي تطبيقات التوصيل؛ لاستلام تلك المجوهرات وتسليمها في أماكن مجهولة.

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وبلغت قيمة المجوهرات المستولى عليها نتيجة الاحتيال (نصف مليون ريال سعودي).

وأمرت النيابة العامة بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة وفقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وأكدت النيابة العامة مضيها في حماية المجتمع من مخاطر الاحتيال المالي، والتصدي للسلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين والاستيلاء عليها دون وجه حق، وأن ذلك موجب للعقوبات الجزائية المشددة.

 

 

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