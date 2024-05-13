18 مستشفى ومركزًا وأكثر من 21 ألف كادر صحي وفني لخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة

أعلن تجمّع المدينة المنورة الصحّي، اليوم الاثنين، عن تجهيز 18 مستشفى ومركزًا طبيًا رسميًا وموسميًا، يعمل بها أكثر من 21 ألف كادر صحي وفني، لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، خلال موسم الحج هذا العام.

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وتشمل الخدمات التي هُيأت لموسم حج هذا العام تجهيز الكوادر الطبية والإدارية المؤهلة، وتجهيزات طبية متكاملة، وخدمات إسعافية متكاملة، وتوفير لقاحات الحج اللازمة، وخدمات مختبرات وبنوك الدم، إضافة إلى الخدمات الصحية في المنافذ التي تشمل مراكز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومطار الأمير عبدالمحسن بينبع، وميناء ينبع التجاري، إضافة إلى وحدة الخدمات الطارئة بمحطة قطار الحرمين السريع.