تشافي يُعلن قائمة برشلونة لمباراة ريال سوسيداد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بقيادة تشافي هيرنانديز، قائمة فريقه لمباراة ريال سوسيداد.

ويستضيف ملعب مونتجويك، أحداث مباراة برشلونة وريال سوسيداد، في إطار مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الليجا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ولديه 73 نقطة في رصيده، حصيلة 34 مباراة، حيث فاز في 22 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات، بينما هُزم في 5 مرات.

وفي المقابل يتواجد ريال سوسيداد في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في جعبته 54 نقطة، حيث خاض 34 مباراة، فاز في 14 مباراة، وتعادل في 12 لقاء، وتعرض للهزيمة في 8 مواجهات.

قائمة برشلونة لمباراة ريال سوسيداد:

حراسة المرمى: تير شتيجن، دييجو كوشين، إيناكي بينيا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، إينييجو مارتينيز، رونالد أراوخو، هيكتور فورت، جول كوندي، ماركوس ألونسو، باو كوبارسي.

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان، أوريول روميو.

خط الهجوم: لامين يامال، جواو فيليكس، فيتور روكي، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، رافينها.