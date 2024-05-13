الاتحاد يحاول ضم حارس برشلونة في الصيف

كشفت تقارير صحفية بأن نادي الاتحاد يحاول ضم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، خلال موسم الانتقالات الصيفية.

ويتواجد نادي الاتحاد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 50 نقطة في رصيده، حيث خاض 31 مباراة، فاز في 15 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر في 11 لقاء.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” فأن نادي الاتحاد يحاول ضم الألماني مارك أندريه تير شتيجن، لصفوفه في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الاتحاد سيحاول إقناع مارك للانضمام إلى صفوف العميد، وفي حالة الاتفاق على إتمام الصفقة، سيتم توقيع العقود بمجرد انتهاء الموسم في نهاية مايو، كما هو الحال في إسبانيا.

وكان نادي برشلونة أعلن شهر أغسطس الماضي، عن تجديد عقد الألماني تير شتيجن مع البارسا لمدة خمس مواسم قادمة حتى عام 2028.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ولديه 73 نقطة في رصيده، حصيلة 34 مباراة، حيث فاز في 22 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات، بينما هُزم في 5 مرات.

ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره ريال سوسيداد، مساء اليوم الإثنين في إطار مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني، التي حسم لقبها فريق ريال مدريد هذا الموسم.

جدير بالذكر أن الاتحاد تعرض لهزيمة كبيرة أمام الاتفاق بخماسية نظيفة، في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.