الهلال والأهلي يرغبان في ضم لاعب آرسنال

كشفت تقارير صحفية عن رغبة ثلاث أندية من دوري روشن السعودي، بضم لاعب آرسنال توماس بارتي في موسم الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لموقع “TEAMTALK”: فأن ناديي الهلال والأهلي يرغبان في ضم توماس بارتي لاعب آرسنال خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وأشار الموقع إلى نادي النصر يهتم أيضًا بضم توماس بارتي، ولكن يضع في أولوياته التعاقد مع كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد.

ويرتبط توماس بارتي بعقد مع نادي آرسنال لمدة عام آخر، ويقدم اللاعب أداء جيد مع الفريق.

وشارك توماس بارتي مع أرسنال بشكل أساسي في الثلاث مباريات الأخيرة للفريق، والتي فاز بهم جميعًا.

ويستعد الهلال لملاقاة غريمه التقليدي النصر، يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

ونجح فريق الهلال في حصد لقب الدوري السعودي، هذا الموسم وقبل نهاية البطولة بثلاث جولات، وذلك بعدما فاز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الحادية والثلاثين.

ويعد الهلال النادي الأكثر تتويجًا بلقب الدوري السعودي، حيث حصد اللقب للمرة التاسعة عشر في تاريخه، ووصل عدد نقاطه إلى 86.

وفي المقابل يحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 77 نقطة في رصيده، حيث خاص العالمي 31 مباراة، فاز في 25 لقاء، وتعادل في مواجهتين، فيما خسر في 4 مباريات.