ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط مكاسب قطاعي السفر والترفيه

حققت الأسهم الأوروبية، ارتفاعا، حيث رتفع المؤشر ستوكس 600، بنسبة 1٪ ووصل إلى مستوى غير مسبوق، وسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر يناير بنسبة ثلاثة بالمئة، مدفوعا بمكاسب كبرى في قطاعي السفر والترفيه.

يأتي ذلك في ظل ترقب صدور بيانات مهمة عن التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع وسلسلة من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو.

وقفزت أسهم مجموعة ميرسك للشحن 8.1 ٪ إلى قمة المؤشر، فيما ارتفعت مجموعة التشخيص الطبي الإيطالية دياسورين 2.3 ٪ لتسجل بذلك صعودا للجلسة الثانية عقب إعلان أرباح الربع الأول يوم الجمعة.

وارتفع سهم سيكونومي الألمانية للإلكترونيات الاستهلاكية أربعة بالمئة بعد إعلان أرباح العام بأكمله التي فاقت التوقعات.