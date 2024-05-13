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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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    سبتمبر - سبتمبر

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    معرض الميـاه العالمي

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    سبتمبر - سبتمبر

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    سبتمبر - سبتمبر

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    أكتوبر - أكتوبر

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فريق التحرير

13 مايو 2024

الجوازات: تجديد جواز السفر إلكترونيًا للمواطنين لمدد الصلاحية من 6 أشهر وأقل عند تنفيذ العملية

محليات
الجوازات: تجديد جواز السفر إلكترونيًا للمواطنين لمدد الصلاحية من 6 أشهر وأقل عند تنفيذ العملية

أوضحت المديرية العامة للجوازات للراغبين في السفر إلى خارج المملكة من المواطنين، أن تجديد جوازات سفرهم إلكترونيًا عبر منصة أبشر سيكون للمدد المتبقية لصلاحية جواز السفر من (6) أشهر وأقل عند البدء في تنفيذ العملية.

ودعت الجوازات الطلاب من المبتعثين ومن يتطلب طبيعة أعمالهم وسفرهم وجود مدة أكثر من المدة المقررة عند التجديد في منصة (أبشر) إلى حجز موعد لمراجعة مقار وإدارات المديرية في مناطق ومحافظات المملكة مع اصطحاب ما يثبت ذلك.

وأكدت المديرية العامة للجوازات إمكانية استخدام جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته بـ (3) أشهر للدول العربية و(6) أشهر لبقية الدول، مشيرة إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر.

ونوهت بأهمية حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينة أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي “أبشر” و”توكلنا” لا تخول صاحبها لذلك.

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