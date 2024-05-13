ليفربول ينافس الهلال على صفقة الموسم

كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن دخول نادي ليفربول في صراع قوى من أجل ضم نجم فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحاول ليفربول إيجاد بديل للنجم المصري محمد صلاح، تحسبًا لخروج الأخير المحتمل إلى صفوف نادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويتعلق الأمر هنا بنجم فريق برشلونة، البرازيلي رافينيا دياز، الذي ارتبط خلال الأيام الماضية بالانتقال إلى صفوف نادي الهلال.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية، بأن الهلال بالفعل جهز عرضًا قويًا من أجل ضم رافينيا بمبلغ 100 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة TBR Football، فإن ليفربول يهتم بقوة بضم البرازيلي رافينيا دياز، حيث ترى إدارة الريدز في اللاعب الخليفة الأمثل لصلاح، حال بيع الأخير.