غالطة سراي التركي يفاوض ساديو مانى

دخل النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق النصر ، دائرة اهتمامات نادي جالتا سراي التركي، للحصول علي خدماته في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويعيش فريق النصر فترة من عدم التوازن بعدما فشل في تحقيق أي لقب خلال الموسم الجاري، حيث يتبقى له المنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، عندما يواجه الهلال في نهائي البطولة.

وأكدت صحيفة “senenews” السنغالية، أن ساديو ماني، جناح نادي النصر، لديه عرضًا من نادي جالتا سراي التركي، من أجل الظفر بخدماته في الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة إلى ماني يتعرض لانتقادات لاذعة من قبل جماهير النصر، وذلك بسبب تراجع مستواه وعدم ظهوره بالشكل اللائق منذ بداية الموسم.