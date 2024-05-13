الإصابات تطارد الاتحاد قبل مباراة الخليج في دوري روشن

كشفت بعض التقارير الصحفية عن بعض الإصابات بنادي الاتحاد قبل مواجهة الخليج في دوري روشن.

واضطر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق لمخالفة ما أعتاد عليه عقب كل مباراة بخوض تدريبات استشفائية للعناصر الأساسية وكذلك تدريبات فنية وبدنية لباقي عناصر الفريق، حيث لم يجد سوى 16 لاعبا فقط من بينهم 3 لاعبين أدوا تدريبات الركض حول الملعب وهم الثلاثي طلال حاجي وسويلم المنهالي وفرحة الشمراني، بالإضافة إلى تدريبات بدنية خفيفة.

وأشارت صحيفة “الرياضية” إلى أن جاياردو اضطر لعدم إجراء أي تدريبات فنية في مران الفريق بسبب النقص الحاد في الصفوف ووجود 15 لاعبا ضمن لائحة المصابين ويجري بعضهم تدريبات تأهيلية مثل البرتغالي فيليبي جوتا ومهند الشنقيطي.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية في الصالة الرياضية فيما يأمل المدير الفني في استعادة بعض لاعبيه المصابين من أجل تدعيم الصفوف قبل مواجهة الخليج يوم الخميس المقبل.