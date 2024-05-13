إطلاق حملة “الحج عبادة وسلوك حضاري”: لا حج بلا تصريح.. وجاهزية تامة للأمن

أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، أنه لن يكون هناك حج دون الحصول على تصريح، وأن الأنظمة سوف يتم تطبيقها بحزم بحق أي مخالف للتعليمات.
جاء ذلك لدى إطلاقه نيابةً عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم حملة “الحج عبادة وسلوك حضاري” في موسمها السادس عشر، تحت شعار “لا حج بلا تصريح”، بحضور عدد من الأمراء والوزراء ومسؤولي الجهات المعنية.
وقال إن الحملة حققت نجاحا خلال الأعوام الماضية في منع مخالفي الأنظمة الذين يحاولون تأدية الشعيرة بلا تصريح، مشيرً إلى أن ذلك أسهم في تقليص السلوكيات المخالفة والكشف عن الحملات الوهمية. وكل ذلك كان له أثره في تقليص أعداد الحجاج غير النظاميين.
وأكد ضرورة تطبيق الأنظمة وعدم التهاون مع المخالفين لنصل إلى حج آمن ومميز بإذن الله.
وقال إن الفتوى الشرعية والبيانات التي صدرت هذا العام أخذت في الاعتبار حرمة المكان وقدسية الشعيرة.
وأكد عدم جواز أداء الحج دون الحصول على تصريح جاء لأجل تمكين المسلمين من أداء ركن الإسلام الخامس في أمن وسكينة ويسر.
ودعا نائب أمير المنطقة جميع القطاعات العاملة في الحج إلى رفع مستوى التنسيق ودرجة الجاهزية لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن احتساباً للأجر من المولى سبحانه، وإنفاذاً لتوجيهات وتطلعات القيادة كما جدد التأكيد ضرورة تطبيق الأنظمة وعدم التهاون مع المخالفين لنصل إلى حج آمن ومميز بإذن الله.
وأجاب خلال المؤتمر الصحفي عن كيفية التعامل مع من يخالف أنظمة الحج، بأنه سـتطـبّق الأنـظمـة والـتعليمـات عـلـى المـخالفيـن بـحـزم، ولـن يـكـون هـنـاك حج بلا تصريح، إنفاذًا لتوجيهات القيادة أيدها الله.
وعن صدور بيانات وفتاوى شرعية بعدم جواز أداء الفريضة دون الحصول على تصريح، أشاد ببيان هيئة كبار العلماء في المملكة نظير تأكيدها على عدم جواز أداء الحج بلا تصريح، مشيرًا إلى أن هذه الفتوى أخذت في الاعتبار حُرمة المكان وقدسية الشعيرة جاء لأجل تمكين المسلمين من أداء ركن الإسلام الخامس في أمن وسكينة ويُسر، وفي ذات الوقت تمكين قطاعات الدولة من تجويد الخدمات المقدمة لهم.
من جهته، أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي جاهزية قوات أمن الحج بكافة قطاعاتها لموسم حج 1445 هـ لمواجهة كل ما يمس الإخلال بالأمن أو النظام ومنع جميع الأعمال المؤثرة في أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن المخالفين سينالون جزاءهم وفقاً لما نصت عليه الأنظمة والقوانين.
وشدد الفريق “البسامي” على أهمية تضافر الجهود لاستكمال الترتيبات الميدانية كافة ورفع مستوى الجاهزية والإعداد لتنفيذ الخطط بالمستوى الذي ينسجم مع ما توفره المملكة من إمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، وقال خلال المؤتمر الصحفي: إن رجال الأمن باشروا مهامهم لضبط مداخل مكة المكرمة من الخامس عشر من شهر شوال، مضيفاً: سيكون هناك تركيز بشكل كامل على المواطنين، ولن نسمح بتجاوز الميقات إلا بتصريح الحج.
وأشار “البسامي” إلى التنسيق مع وزارة الحج والعمرة على وجود بطاقة وهوية خاصة للحاج، كما تم وضع خطط ميدانية لمسح كل دور الإيواء والإسكان في مكة المكرمة؛ لإبعاد الحجاج غير النظامين.