إطلاق حملة “الحج عبادة وسلوك حضاري”: لا حج بلا تصريح.. وجاهزية تامة للأمن

أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، أنه لن يكون هناك حج دون الحصول على تصريح، وأن الأنظمة سوف يتم تطبيقها بحزم بحق أي مخالف للتعليمات.

جاء ذلك لدى إطلاقه نيابةً عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم حملة “الحج عبادة وسلوك حضاري” في موسمها السادس عشر، تحت شعار “لا حج بلا تصريح”، بحضور عدد من الأمراء والوزراء ومسؤولي الجهات المعنية.

وقال إن الحملة حققت نجاحا خلال الأعوام الماضية في منع مخالفي الأنظمة الذين يحاولون تأدية الشعيرة بلا تصريح، مشيرً إلى أن ذلك أسهم في تقليص السلوكيات المخالفة والكشف عن الحملات الوهمية. وكل ذلك كان له أثره في تقليص أعداد الحجاج غير النظاميين.

وأكد ضرورة تطبيق الأنظمة وعدم التهاون مع المخالفين لنصل إلى حج آمن ومميز بإذن الله.

وقال إن الفتوى الشرعية والبيانات التي صدرت هذا العام أخذت في الاعتبار حرمة المكان وقدسية الشعيرة.

وأكد عدم جواز أداء الحج دون الحصول على تصريح جاء لأجل تمكين المسلمين من أداء ركن الإسلام الخامس في أمن وسكينة ويسر.