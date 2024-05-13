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13 مايو 2024

قبل ديربي الرياض.. أزمات الممر الشرفي عرض مستمر بين الأندية الكبرى

رياضة
قبل ديربي الرياض.. أزمات الممر الشرفي عرض مستمر بين الأندية الكبرى

يستعد فريق الهلال لمواجهة غريمه القليدي النصر يوم الجمعة المقبل، في إطار بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف ملعب الأول بارك أحداث مباراة الهلال والنصر في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي.

ونجح فريق الهلال في حصد لقب الدوري السعودي، هذا الموسم وقبل نهاية البطولة بثلاث جولات، وذلك بعدما فاز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الحادية والثلاثين.

ويعد الهلال النادي الأكثر تتويجًا بلقب الدوري السعودي، حيث حصد اللقب للمرة التاسعة عشر في تاريخه، ووصل عدد نقاطه إلى 86.

وفي المقابل يحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 77 نقطة في رصيده، حيث خاص العالمي 31 مباراة، فاز في 25 لقاء، وتعادل في مواجهتين، فيما خسر في 4 مباريات.

ومن المعتاد أن يتم تنظيم ممر شرفي للفريق المُتوج بلقب الدوري في المباراة التالية بعد حسم اللقب، الأمر المتعارف عليه في معظم الدوريات.

وانتشرت أنباء عن رفض نادي النصر بإقامة ممر شرفي لغريمه التقليدي الهلال، في المباراة المقبلة التي ستجمع بين الفريقين في الدوري، الأمر الذي أثار الجدل في الشارع الرياضي.

وفي ذلك السياق فقد علق فهد بن نافل رئيس نادي الهلال على هذا الأمر قائلا: “هذا قرار النصر، ليس لنا دخل به”.

وتعد هذه ليست السابقة الأولى التي تتسبب في إثارة أزمة بشأن إقامة الممر الشرفي للفريق المُتوج بالدوري، حيث حدثت من قبل بين فريق الأهلي والزمالك، عندما رفض مسئولو القلعة البيضاء إقامة ممر شرفي للغريم التقليدي الأهلي، بعد تتويج الأحمر بلقب الدوري الـ 43 في تاريخه.

وفي الدوري الإسباني رفض لاعبي أتلتيكو مدريد، قامة ممر شرفي لريال مدريد بعد تتويج الملكي بالليجا للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه، احترامًا لرغبة جماهير أتلتيكو.

وفي عام 2018، رفض زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد وقتها، بإقامة ممر شرفي لفريق برشلونة بعد تتويجه بلقب الدوري الإسباني، وحينها أكد بأن فريقه لن يقوم بعمل ممر شرفي للبارسا.

وقال زين الدين زيدان نصًا حينها: “أعتقد أننا نعطي الكثير من الاهتمام بشأن الممر، لديهم لقب الدوري، وهو ما أرادوه، والممر غير مهم، سواء بالنسبة لهم أو لنا، لقد قلنا بالفعل إنه لن يتم القيام بذلك”.

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