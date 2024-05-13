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    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

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    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

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    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
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    جوانا الدولي للسيارات 4

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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
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    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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  • 24 - 26
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    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

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    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

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فريق التحرير

13 مايو 2024

أتلتيكو مدريد وأستون فيلا يرغبان في ضم لاعب الأهلي

رياضة
أتلتيكو مدريد وأستون فيلا يرغبان في ضم لاعب الأهلي

كشفت تقارير صحفية عن تلقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، جابري فيجا عروضًا لضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وأوضحت قنوات الكأس القطرية عبر الحساب الرسمي بمنصة “أكس” بأن جابري فيجا لاعب الأهلي تلقى عدة عروض احترافية شفهية أبرزها من ناديي أتلتيكو مدريد الإسباني وأستون فيلا الإنجليزي.

وأشارت إلى أن اللاعب تلقى تلك العروض، رغم تمسك ناديه ببقائه مع الفريق في الموسم المقبل.

وفاز الأهلي على الشباب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 58 نقطة في رصيده، جمعهم من 31 مباراة، حيث فاز الراقي في 17 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات، وخسر في مثلهم.

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