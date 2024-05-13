أتلتيكو مدريد وأستون فيلا يرغبان في ضم لاعب الأهلي

كشفت تقارير صحفية عن تلقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، جابري فيجا عروضًا لضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وأوضحت قنوات الكأس القطرية عبر الحساب الرسمي بمنصة “أكس” بأن جابري فيجا لاعب الأهلي تلقى عدة عروض احترافية شفهية أبرزها من ناديي أتلتيكو مدريد الإسباني وأستون فيلا الإنجليزي.

وأشارت إلى أن اللاعب تلقى تلك العروض، رغم تمسك ناديه ببقائه مع الفريق في الموسم المقبل.

وفاز الأهلي على الشباب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 58 نقطة في رصيده، جمعهم من 31 مباراة، حيث فاز الراقي في 17 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات، وخسر في مثلهم.