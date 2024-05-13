في 120 يومًا.. استعادة أراض حكومية على مساحة 6 آلاف و471 م2 في القصيم

تمكنت أمانة منطقة القصيم، بالتعاون مع بلدية محافظة الرس وإدارة الأراضي والممتلكات ولجنة مراقبة عقارات الدولة، من استعادة أراضٍ حكومية على مساحة 6,470 مترًا مربعًا، خلال فترة 120 يومًا.

جاءت هذه الخطوة في إطار الجهود الميدانية والمتابعة المستمرة للحد من التجاوزات والعشوائيات، وضمان الحفاظ على الممتلكات العامة.

وأكدت الأمانة أن فرق البلدية الميدانية نفذت تدخلًا سريعًا لإزالة التعديات في المواقع المختارة، مع التركيز على مراقبة الأماكن التي تعاني من البناء غير المرخص، وتتخذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الظاهرة وحماية الأراضي العامة من التجاوزات.