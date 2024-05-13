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فريق التحرير

13 مايو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: قرار الأمم المتحدة بشأن عضوية فلسطين تثبيت لحل الدولتين

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: قرار الأمم المتحدة بشأن عضوية فلسطين تثبيت لحل الدولتين

الوئام – خاص

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأييدها لمسعى الفلسطينيين لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية بعد أن أقرت بأنهم باتوا مؤهلين للانضمام إليها، وذلك بموافقة 143 دولة على الأمر، حيث جاء التصويت لصالح عضوية فلسطين بالأمم المتحدة، ما آثار تساؤلات بشأن ارتباط الأمر بمقترح تثبيت حل الدولتين الذي يسعى إليه الدول العربية وأمريكا خلال الفترة الأخيرة.

حل الدولتين

وأكد الدكتور خالد سعيد المختص في الشأن الإسرائيلي، إن القرار الصادر يوم الجمعة الماضية من الأمم المتحدة بموافقة 143 دولة على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة قائم على القرار الصادر في 1947م القائم على حل الدولتين وإقامة دولة يهودية ودولة فلسطينية.

وأضاف “سعيد” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن القرار الأممي الأخير يعتبر بداية لحل الدولتين وخصوصاً أن إسرائيل دولة في الأمم المتحدة وبالتالي اعتبار فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة يجعلهما على قدم المساواة في المنظمة الأممية.

تثبيت لحل الدولتين

وتابع المختص في الشأن الإسرائيلي: “أن هذا الأمر دائمًا ما كانت الدول العربية تطالب به وتحديدا في القمة العربية التي عقدت في بيروت 2002 والتي شهدت مناقشة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ولذلك فإن موضوع العضوية الكاملة يعد تثبيتا لحل الدولتين”.

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