الاتحاد يقترب من استعاده لاعبه المُصاب قبل مواجهة الخليج

اقترب نادي الاتحاد من استعادة لاعبه المُصاب قبل مواجهة الخليج في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويواجه الاتحاد، نظيره الخليج يوم الخميس القادم، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن أحمد حجازي اقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، وأن اللاعب سيجري اختبارات طبية من أجل إعطائه الضوء الأخضر.

وأشارت الرياضية إلى أن أحمد حجازي يستعجل العودة للمشاركة مع زملائه في المباريات المتبقية من بطولة الدوري، خاصة بعد الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة.

ويعاني أحمد حجازي من التواء في مفصل الركبة، وفقًا لما أعلنه نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس”.

وبعدما يواجه الاتحاد نظيره الخليج، سيلاقي ضمك، ومن بعدها النصر، في الجولة الرابعة والثلاثين والختامية لبطولة الدوري.

وكان الاتحاد تعرض لهزيمة كبيرة أمام الاتفاق بخماسية نظيفة، في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد نادي الاتحاد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 50 نقطة في رصيده، حيث خاض 31 مباراة، فاز في 15 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر في 11 لقاء.