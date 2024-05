جيرو ينضم لهذا النادي في الدوري الأمريكي بعد رحيله عن ميلان

كشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، خبير الانتقالات، عن النادي الذي انتقل إليه اللاعب أوليفيه جيرو بعد رحيله عن ميلان الإيطالي.

أعلن أوليفيه جيرو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، رحيله بشكل رسمي عن الفريق الإيطالي اليوم الإثنين.

ونشر رومانو عبر حسابه الرسمي صورة للاعب بجوار مسئولو النادي وقميص نادي لوس أنجلوس قائلا: “ها هو أوليفييه جيرو لأول مرة بقميص لوس أنجلوس حيث ينضم إلى فريق الدوري الأمريكي قادمًا من ميلان في صفقة انتقال مجانية.

وأشار رومانو بأنه تم توقيع كل شيء على صفقة صالحة حتى ديسمبر 2025، الاتفاقية مختومة.

وكان جيرو انضم لصفوف فريق ميلان في موسم الانتقالات الصيفية لعام 2021، قادمًا من نادي تشيلسي.

جدير بالذكر أن جيرو شارك مع نادي ميلان في 130 مباراة، حيث نجح في تسجيل 48 هدف، بينما استطاع صنع 20 هدفًا.

🚨🟡⚫️ Here’s Olivier Giroud for the first time in LAFC shirt as he joins the MLS side from AC Milan on free transfer!

It’s all signed on deal valid until December 2025, agreement sealed. 🇺🇸 pic.twitter.com/jXgcuYB9aj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2024