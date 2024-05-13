السجن والغرامة.. عقوبات صارمة ضد المتلاعبين بأصوات انتخابات غرفة تجارة الرياض

كشف المحامي نايف المرشدي عن الإجراءات القانونية المتوقعة ضد المتلاعبين بأصوات انتخابات غرفة تجارة الرياض، وذلك عقب قرار وزارة التجارة بإضافة الأصوات المستخدمة بطريقة غير شرعية إلى نتائج الانتخابات.

وبين المرشدي في تصريحات متلفزة، أن البيان الصادر عن وزارة التجارة لم يحدد مصدر الاختراق، لكنه شدد على ضرورة محاسبة المخترقين إذا تبين أنهم انتهكوا قوانين حماية البيانات الشخصية وأنظمة مكافحة جرائم المعلومات.

ووفقا للمرشدي، فإن إجراءات التقاضي تبدأ بتقديم تقرير من قبل وزارة التجارة، والذي تتم إحالته بعد ذلك إلى النيابة العامة للتحقيق وجمع الأدلة ورفع دعوى جزائية، وسيتم بعد ذلك نظر القضية أمام المحكمة التجارية لتحديد مدى المخالفة واتخاذ العقوبات المناسبة.

استخدام أصوات بطريقة غير نظامية يعلق نتائج انتخابات "غرفة الرياض" المحامي نايف المرشدي: ستتخذ إجراءات في حق متلاعبي الأصوات بالسجن وفرض غرامات مالية عليهم #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/1Qe69fLeHu — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2024

وفيما يتعلق بالعقوبة المحتملة للتلاعب بالأصوات، أوضح المرشدي أنها تشمل السجن والغرامة، ولن يتم البت في العقوبة إلا بعد الانتهاء من تحديد جميع الأطراف المتورطة وتقييم تكييف القضية.

وكانت وزارة التجارة قد اتخذت قراراً بإلغاء الأصوات المستخدمة بطريقة غير مشروعة في انتخابات غرفة تجارة الرياض، مع تمكين الناخبين الذين حاولوا التصويت ولم يتمكنوا من ذلك بسبب النظام الإلكتروني من فرصة أخرى للإدلاء بأصواتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، مددت فترة ولاية أعضاء المجلس الحالي لمدة ثلاثة أشهر إضافية أو حتى إصدار القرار بتشكيل المجلس الجديد. وأكدت الوزارة اتخاذها كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ التدابير التأديبية المناسبة.

وجاء قرار وزارة التجارة بناء على مراجعة تقنية أظهرت استخدام أصوات الناخبين بشكل غير نظامي، مما منع بعضهم من ممارسة حقهم في التصويت. وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تقرر اتخاذ هذه الإجراءات لضمان نزاهة وعدالة النتائج.