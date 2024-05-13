“الموارد البشرية” ترصد 103 مخالفات لمكاتب الاستقدام وأصحاب العمل خلال الربع الأول من 2024

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن رصد 103 مخالفات لمكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، خلال الربع الأول من 2024.

يأتي ذلك في إطار تطوير الخدمات المقدمة في قطاع العمالة المنزلية وحفظًا لحقوق جميع أطراف عملية الاستقدام، وفق بيان الوزارة.

وتضمنت القرارات التي اتخذتها الوزارة بحق المخالفين: سحب ترخيص 70 مكتب استقدام، وذلك لعدم التزامها بتحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، وتوفير مراكز إيواء تتوافق مع الاشتراطات المحددة، وكذلك تصحيح المخالفات الخاصة بقواعد الاستقدام.

كذلك شملت القرارات إيقاف 8 مكاتب استقدام وشركة؛ لتأخرها في حل الشكاوى، والتأخر في إعادة المبالغ للعملاء، ومخالفة معايير واشتراطات الإيواء.

كما تضمنت القرارات أيضًا مخالفة 24 صاحب عمل؛ لتقديم خدمة العامل المنزلي للغير أو السماح له بالعمل لحسابه الخاص، وكذا تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.