كواليس مثيرة في مشادة الخليفي مع مبابي

فجرت تقارير صحفية فرنسية مفأجأة من العيار الثقيل بتأكيد حدوث مشادة عنيفة بين ناصر الخليفى رئيس نادي باريس سان جيرمان، وكيليان مبابي مهاجم الفريق بسبب تجاهل الأخير للأول في فيديو وداع النادي.

وحاول الخليفي حسبما أكدت صحيفة “لوباريزيان” معرفة سبب تجاهل كيليان مبابي له في الفيديو الذي أعلن فيه انتهاء مشواره مع باريس سان جيرمان.

وأوضح التقرير الذى تداولته صحف فرنسا اليوم، أن الخليفي طلب استفسار من كيليان مبابي عن السبب وراء التجاهل قبل انطلاق مباراة تولوز بالأمس في الدوري الفرنسي الا أن الأمر اشتعل بينهما بشكل كبير.

وتدخل وسطاء في الأمر لتهدئة الطرفين ما تسبب في تأخير خوض فريق باريس سان جيرمان لعمليات الإحماء قبل مباراة تولوز وهو الأمر الذي دفع الجميع للتساؤل عن السبب وراء هذا التأخير.

وأكد شهود حسبما أكدت الصحيفة الفرنسية أن صوت الثنائي ناصر الخليفي وكيليان مبابي كان مرتفعًا للغاية ما أدى الى حالة من التوتر للفريق

فيما حرصت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي على وداع كيليان مبابي، بعد خوض اللاعب مباراته الأخيرة مع الفريق على أرض ملعب “حديقة الأمراء”، أمس الأحد.