محلل سياسي لـ”الوئام”: استخدام الأسلحة الفتّاكة في السودان ولد أزمة لجوء متفاقمة

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

13 مايو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: استخدام الأسلحة الفتّاكة في السودان ولد أزمة لجوء متفاقمة

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: استخدام الأسلحة الفتّاكة في السودان ولد أزمة لجوء متفاقمة

الوئام – خاص

تتزايَد المخاوف بشكل متنامٍ مع استمرار الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع للعام الثاني على التوالي، دون بوادر لحل سلمي.

وضمن تطوّرات الحرب المدمّرة، أعلنت كليمنتين نكويتا سلامي، المنسّقة الأممية للشؤون الإنسانية في السودان، عن مخاوفها بسبب استخدام الأسلحة الثقيلة في اشتباكات بمدينة الفاشر في دارفور، بينما أفادت تقارير أممية بأن مدنيين قد أُصيبوا ونقلوا إلى المستشفى جرّاء القتال.

يقول الدكتور عماد سنوسي، المحلل السياسي السوداني والخبير في الشأن الأفريقي، إنّ “استخدام الأسلحة الثقيلة والفتّاكة من العوامل التي أجبرت ملايين السودانيين على الهروب من منازلهم والنزوح لمناطق آمنة، وتسبَّب أيضا في أزمة لجوء متفاقمة، تعد من الدرجة الأولى في العالم”.

ويضيف عماد سنوسي، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنّ “القصف المتبادل بنفس هذه الأسلحة كانت عواقبه وخيمة وسط المدنيين، وتسبّب في أضرار بالغة مِن قتل وإصابات وتدمير الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين”.

ويتابع المحلل السياسي قائلا إن “مثل هذه الأسلحة تعدّ محرّمة للاستخدام وسط مناطق مأهولة بالسكان لصعوبة تحديد أهدافها الدقيقة، ودائما ما تكون لها أخطاء تتسبّب في المزيد من الدمار والقتل”.

ويوضّح عماد سنوسي أن “طرفَي القتال (الجيش وقوات الدعم السريع) مسؤولان بصورة مباشرة عمّا يحدُث من قتل وإصابات وتشريد يلحق بالمدنيين، لاستخدامهما مثل هذه الأسلحة المفترض أنها تُستخدم في مناطق مفتوحة، خصوصا أن طرفَي الصراع أفرطا في تقديرات استخدامهما السلاح الثقيل دون الانتباه للعواقب، وعليهما تحمّل مسؤولياتهما بحماية حياة المدنيين، بدلا من تدميرها أكثر مِن ذلك”.

ويختتم الخبير في الشأن الأفريقي حديثه قائلا: “بكل أسف، طرفا القتال لم يعدا ينتبهان لتحذيرات المجتمع الدولي، وهذا قد يعرّضهما لمزيدٍ من العقوبات غير المتوقّعة في خريطة الحرب”.

تابعنا: