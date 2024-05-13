بريطانيا تطلق منصة لاختبار السلامة بنماذج الذكاء الاصطناعي

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    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
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    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

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    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

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    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

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  • 21 - 22
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    الملتقى العالمي للهيدروجين

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    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
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    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
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    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
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    معرض الخدمات اللوجستيه

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    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

14 مايو 2024

بريطانيا تطلق منصة لاختبار السلامة بنماذج الذكاء الاصطناعي

منوعات
بريطانيا تطلق منصة لاختبار السلامة بنماذج الذكاء الاصطناعي

أعلن معهد سلامة الذكاء الاصطناعي في بريطانيا عن إطلاق مجموعة أدوات جديدة تحمل اسم “Inspect”، والتي تهدف إلى تعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي من خلال تسهيل تطوير تقييمات الذكاء الاصطناعي على الصناعة والمنظمات البحثية والأكاديمية.

تهدف مجموعة الأدوات Inspect إلى تقييم قدرات معينة لنماذج الذكاء الاصطناعي، مثل المعرفة الأساسية والقدرة على التفكير، وتوفر المجموعة ترخيصًا مفتوح المصدر بموجب ترخيص MIT.

وصرح إيان هوغارث، رئيس معهد سلامة الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، بأن التعاون الناجح في اختبار سلامة الذكاء الاصطناعي يعني وجود نهج مشترك وسهل الوصول إليه في التقييمات، معربًا عن أمله في أن يتم استخدام مجموعة الأدوات Inspect على نطاق واسع لتحسين الجودة في جميع المجالات.

تتكون مجموعة الأدوات Inspect من ثلاث مكونات رئيسية: مجموعات البيانات، والمحللون، والمصححون، ويمكن تعزيز هذه المكونات عبر الحزم الخارجية المكتوبة بلغة البرمجة بايثون.

وفي منشور عبر “إكس”، وصفت ديبورا راج، زميلة الأبحاث في موزيلا، مجموعة الأدوات Inspect بأنها شهادة على قوة الاستثمار العام في الأدوات المفتوحة المصدر لمساءلة الذكاء الاصطناعي.

يأتي إطلاق مجموعة الأدوات Inspect بعد أن أطلق المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا في الولايات المتحدة برنامج GenAI، والذي يهدف إلى تقييم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يعزز الجهود العالمية لتعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي وجودة التقييمات في هذا المجال.

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