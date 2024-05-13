بريطانيا تطلق منصة لاختبار السلامة بنماذج الذكاء الاصطناعي

أعلن معهد سلامة الذكاء الاصطناعي في بريطانيا عن إطلاق مجموعة أدوات جديدة تحمل اسم “Inspect”، والتي تهدف إلى تعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي من خلال تسهيل تطوير تقييمات الذكاء الاصطناعي على الصناعة والمنظمات البحثية والأكاديمية.

تهدف مجموعة الأدوات Inspect إلى تقييم قدرات معينة لنماذج الذكاء الاصطناعي، مثل المعرفة الأساسية والقدرة على التفكير، وتوفر المجموعة ترخيصًا مفتوح المصدر بموجب ترخيص MIT.

وصرح إيان هوغارث، رئيس معهد سلامة الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، بأن التعاون الناجح في اختبار سلامة الذكاء الاصطناعي يعني وجود نهج مشترك وسهل الوصول إليه في التقييمات، معربًا عن أمله في أن يتم استخدام مجموعة الأدوات Inspect على نطاق واسع لتحسين الجودة في جميع المجالات.

تتكون مجموعة الأدوات Inspect من ثلاث مكونات رئيسية: مجموعات البيانات، والمحللون، والمصححون، ويمكن تعزيز هذه المكونات عبر الحزم الخارجية المكتوبة بلغة البرمجة بايثون.

وفي منشور عبر “إكس”، وصفت ديبورا راج، زميلة الأبحاث في موزيلا، مجموعة الأدوات Inspect بأنها شهادة على قوة الاستثمار العام في الأدوات المفتوحة المصدر لمساءلة الذكاء الاصطناعي.

يأتي إطلاق مجموعة الأدوات Inspect بعد أن أطلق المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا في الولايات المتحدة برنامج GenAI، والذي يهدف إلى تقييم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يعزز الجهود العالمية لتعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي وجودة التقييمات في هذا المجال.