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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

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    يوليو - يوليو

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    Days
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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 24 - 26
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    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

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    أكتوبر - أكتوبر

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    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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فريق التحرير

14 مايو 2024

القادسية يفاوض نجم النصر

محليات
القادسية يفاوض نجم النصر النصر والرياض - ساديو ماني

كشفت تقارير صحفية عن حالة غموض بشأن مصير السنغالي ساديو ماني نجم النصر ، بسبب توتر العلاقة بين اللاعب وجماهير فريقه.

 

وذكرت تقارير صحفية أن ماني يفكر في العودة لقارة أوروبا، رغم العقد الذي يربطه بالنصر حتى صيف 2026.

 

وبحسب تقارير صحفية فإن ساديو ماني يفكر في البقاء بالدوري السعودي، بعد اهتمام القادسية بالحصول على خدماته.

 

وتابعت “نادي القادسية يرغب في ضم ماني، من أجل تدعيم هجوم الفريق، بعد صعوده بشكل رسمي إلى دوري روشن السعودي للمحترفين”.

 

ويستهدف القادسية، التعاقد مع العديد من النجوم البارزين خلال الفترة المقبلة، بجانب الأسماء المميزة التي يمتلكها أمثال البيروفي أندريه كاريلو والأرجنتيني لوسيانو فييتو ثنائي الهلال السابق.

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