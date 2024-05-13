القادسية يفاوض نجم النصر

كشفت تقارير صحفية عن حالة غموض بشأن مصير السنغالي ساديو ماني نجم النصر ، بسبب توتر العلاقة بين اللاعب وجماهير فريقه.

وذكرت تقارير صحفية أن ماني يفكر في العودة لقارة أوروبا، رغم العقد الذي يربطه بالنصر حتى صيف 2026.

وبحسب تقارير صحفية فإن ساديو ماني يفكر في البقاء بالدوري السعودي، بعد اهتمام القادسية بالحصول على خدماته.

وتابعت “نادي القادسية يرغب في ضم ماني، من أجل تدعيم هجوم الفريق، بعد صعوده بشكل رسمي إلى دوري روشن السعودي للمحترفين”.

ويستهدف القادسية، التعاقد مع العديد من النجوم البارزين خلال الفترة المقبلة، بجانب الأسماء المميزة التي يمتلكها أمثال البيروفي أندريه كاريلو والأرجنتيني لوسيانو فييتو ثنائي الهلال السابق.