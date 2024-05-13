شاومي تقترب من منافسة تسلا في سيارات الدفع الرباعي الكهربائية

بدأت شاومي في الاقتراب من طاقتها الإنتاجية الكاملة لسيارات الدفع الرباعي الرياضية، وتعمل حاليًا على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة، كشفوا أن مسؤولين في الشركة قارنوا سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات المتوقعة مع سيارات تسلا خلال عملية التطوير، وطلبوا عدم الكشف عن هويتها أثناء المناقشات.

ستمثل سيارات الدفع الرباعي الجديدة توسعًا هائلًا في جهود شاومي في مجال السيارات الكهربائية، التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، ويقودها شخصيًا مؤسس الشركة الملياردير Lei Jun.

تهدف الشركة إلى تقليل اعتمادها على سوق الهواتف الذكية الذي تسيطر عليه عالميًا شركة آبل، ومع دخولها إلى مجال المركبات الكهربائية، فإنها تواجه منافسة قوية من شركات مثل تسلا وBYD Co.

وبينما لا يزال غير واضح ما هي المواصفات والأسعار التي تخطط شاومي لها في سيارات الدفع الرباعي الجديدة، وهي نوع من السيارات التي تحظى بشعبية متزايدة في الصين، وفق “بولمبرغ”، فقد أشارت المصادر إلى أن خطط الشركة للإنتاج قد تتغير بناءً على التطورات في القدرات.

يعود تاريخ المناقشات حول سيارات الدفع الرباعي إلى عام 2021، عندما أعلن Lei أن المركبات الكهربائية تشكل جهودها الريادية الجديدة. ومع ذلك، قررت الشركة في النهاية الانتقال أولًا إلى SU7، وهي سيارة سيدان ذات قيمة تتجاوز 30000 دولار، والتي تمتاز بتصميم يشبه طرازات تسلا Model 3 وPorsche Taycan.

ووفقًا لأحد المصادر، لا تتوقع شاومي دخول سيارات الدفع الرباعي إلى عمليات الإنتاج الضخم حتى نهاية عام 2025 على الأقل، عندما تكتمل المرحلة الثانية من بناء مصنع التجميع في بكين. وحاليًا، تولي الشركة أولوية لإنتاج SU7 بسبب قدرتها الحالية على تسليم أقل من 10000 وحدة شهريًا، بحسب المصدر.

تسعى شاومي، التي تحقق أكثر من 60٪ من إيراداتها من الهواتف الذكية، إلى التنويع جزئيًا بسبب تباطؤ الطلب على الأجهزة في السوق المحلية، ومع ذلك، فإنها تنضم إلى قافلة الشركات التي تتنافس في سوق السيارات الكهربائية الصينية، التي تعد الأكبر في العالم، والتي تشهد تنافسًا شديدًا في ظل تراجع الهوامش حيث تقود تسلا وBYD حرب الأسعار.

وقد حظيت سلسلة SU7 من شاومي بحوالي 90,000 طلب مؤكد حتى نهاية أبريل، بعد شهر واحد فقط من طرحها لأول مرة في نهاية مارس. وقد ارتفع سهم شاومي بنسبة تقريبية 30٪ منذ طرح SU7 لأول مرة، وهو الآن قريب من أعلى مستوى له منذ حوالي عامين ونصف.

من المتوقع أن تتعافى أعمال السيارات الكهربائية بحلول عام 2026، وهو تقدير أقل بعامين من التقديرات السابقة، نتيجة لتحسين السعة والاستقبال الإيجابي في السوق للنماذج المميزة، حسبما ذكر محللو HSBC Qianhai Securities في مذكرة الأسبوع الماضي.

ويتوقع المحللون أن تزداد شحنات الشركة إلى 240,000 وحدة في عام 2025، مشيرين إلى أن “عنق الزجاجة” سيبدأ في التخفيف في الربع الثالث من عام 2024.