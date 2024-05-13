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فريق التحرير

14 مايو 2024

بالتعاون مع الأمم المتحدة والإيسيسكو.. “سدايا” تعقد جلسة تشاورية دولية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي

منوعات
بالتعاون مع الأمم المتحدة والإيسيسكو.. “سدايا” تعقد جلسة تشاورية دولية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي سدايا

تستضيف هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالتعاون مع الهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، جلسة تشاورية دولية بعنوان “حوكمة الذكاء الاصطناعي” يوم الأربعاء 8 يونيو في مقر سدايا بالرياض.

وتأتي هذه الجلسة بالتزامن مع إعلان سدايا لتنظيم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة خلال الفترة من 10 – 12 سبتمبر في الرياض.

وتشارك في الجلسة التشاورية أعضاء من الهيئة الاستشارية التابعة للأمم المتحدة، ومديرو منظمة الإيسيسكو، وخبراء عالميون في مجال حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي، ومتخصصون في التقنية والأعمال، ومهتمون من مختلف دول العالم، وستناقش الجلسة تقرير الأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، وسيقدم المشاركون آراءهم وملاحظاتهم حوله، ويهدف ذلك إلى عكس تطلعات واحتياجات المجتمع الدولي في هذا المجال.

وتركز الجلسة التشاورية على بحث عدد من الموضوعات الهامة، ومنها: الاختلافات والفجوات التعليمية، والقيود المفروضة على الموارد المالية والبشرية، والأمن والسلامة، والتنظيم والحكم العالميين للذكاء الاصطناعي، وغيرها من الجوانب ذات الصلة، وبما يتماشى مع أهداف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة، والتي تعد بمثابة منصة تفاعلية حيوية تتيح المشاركة والتعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي.

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