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فريق التحرير

14 مايو 2024

دعوة من “الصحة” للحجاج: اللقاحات الوقائية ضرورة قبل أداء فريضة الحج

محليات
دعوة من “الصحة” للحجاج: اللقاحات الوقائية ضرورة قبل أداء فريضة الحج ضيوف الرحمن

دعت وزارة الصحة جميع الحجاج هذا العام إلى أخذ واستكمال جرعات التطعيمات اللازمة ضد الأمراض المعدية، مع التأكد من توثيقها في تطبيق “صحتي”.

ونشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” رسالة توعوية للحجاج، جاء فيها: “إذا كنت ضمن حجاج هذا العام، فتعرّف على اللقاحات التي تحميك ومن حولك من الأمراض المعدية”.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بأخذ جميع جرعات التطعيمات المطلوبة، مع الحرص على توثيقها في تطبيق “صحتي”.

وبيّنت الوزارة أن الحجاج الراغبين في أداء الفريضة من داخل المملكة العربية السعودية، يلزم عليهم إثبات تلقي ثلاث لقاحات أساسية، تشمل:

  • جرعة واحدة من لقاح “كوفيد-19” خلال عام 1445هـ.
  • جرعة واحدة من لقاح الإنفلونزا.
  • جرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت “الصحة” أن تطعيمات الحج متوفرة في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية في المملكة، مع إمكانية حجز موعد لتلقي اللقاحات عبر تطبيق “صحتي”.

تأتي هذه الدعوة من وزارة الصحة حرصاً على سلامة وصحة جميع الحجاج، ولضمان موسم حج آمن وخالٍ من الأمراض المعدية.

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