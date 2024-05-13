مبابي يودع باريس سان جيرمان بجائزة أخيرة

حصل لاعب باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، على جائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الفرنسي لهذا الموسم، عقب أن قاد فريقه لحصد لقب المسابقة المحلية.

وعقب التتويج بالجائزة، أدلى مبابي بتصريحات مثيرة، حيث قال: الأمر أصعب بكثير مما يبدو إنه فصل في حياتي سينتهي.

وأضاف كيليان مبابي: حاولت أن أحترم وأن أكون ممثلًا جديرًا للدوري الفرنسي؛ سأغادر ورأسي مرفوعًا.

وأكد: الفصل التالي من مسيرتي سيكون مثيرًا للغاية.. والدي أراد مني أن أصنع تاريخ في الدوري الفرنسي قبل الرحيل، شكرًا لكم جميعًا، لقد كان طريقًا طويلًا وأنا سعيد جدًا.

وأشار كيليان مبابي إلى أن: المساهمين الذي وثقوا بي، صاحب السمو الأمير الذي جاء لي في عمر 18 عامًا والذي راهن علي، شكرًا لكل من هو هناك أيضًا، كان للجميع هنا تأثير على مسيرتي المهنية في المستوى الأول.