مبابي يودع باريس سان جيرمان بجائزة أخيرة

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    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
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    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
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    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
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    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

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  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

14 مايو 2024

مبابي يودع باريس سان جيرمان بجائزة أخيرة

محليات
مبابي يودع باريس سان جيرمان بجائزة أخيرة

حصل لاعب باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، على جائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الفرنسي لهذا الموسم، عقب أن قاد فريقه لحصد لقب المسابقة المحلية.

وعقب التتويج بالجائزة، أدلى مبابي بتصريحات مثيرة، حيث قال: الأمر أصعب بكثير مما يبدو إنه فصل في حياتي سينتهي.

وأضاف كيليان مبابي: حاولت أن أحترم وأن أكون ممثلًا جديرًا للدوري الفرنسي؛ سأغادر ورأسي مرفوعًا.

وأكد: الفصل التالي من مسيرتي سيكون مثيرًا للغاية.. والدي أراد مني أن أصنع تاريخ في الدوري الفرنسي قبل الرحيل، شكرًا لكم جميعًا، لقد كان طريقًا طويلًا وأنا سعيد جدًا.

وأشار كيليان مبابي إلى أن: المساهمين الذي وثقوا بي، صاحب السمو الأمير الذي جاء لي في عمر 18 عامًا والذي راهن علي، شكرًا لكل من هو هناك أيضًا، كان للجميع هنا تأثير على مسيرتي المهنية في المستوى الأول.

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