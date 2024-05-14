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فريق التحرير

14 مايو 2024

حشد عسكري إسرائيلي كاف لاجتياح رفح.. ومخاوف من “تحد مباشر لبايدن”

دوليات
حشد عسكري إسرائيلي كاف لاجتياح رفح.. ومخاوف من “تحد مباشر لبايدن” مدينة رفح

كشفت مصادر أمريكية، أن إسرائيل حشدت ما يكفي من القوات على أطراف مدينة رفح الفلسطينية في قطاع غزة تحضيرا لتوغل واسع النطاق في المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت المصادر لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن تلك الخطوة إن تمت تُعد “تحد مباشر للرئيس الأمريكي جو بايدن”.

وأكد مسؤول أمريكي لـ”سي إن إن”، أنه في حال استمرار تحضير إسرائيل لعملية برية واسعة النطاق في رفح، فإن ذلك سيكون مخالفا لأشهر من التحذيرات التي أطلقتها أمريكا للتخلي عن الاجتياح البري للمدينة المكتظة باللاجئين.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث لـ”سي إن إن”، عن نية واشنطن حجب بعض شحنات الأسلحة الإضافية إلى إسرائيل إذا قررت غزو رفح.

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