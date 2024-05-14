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14 مايو 2024

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بنقص الإمدادات

اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بنقص الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط وسط توقعات بتقلص الإمدادات في ظل تعطل محتمل للإنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات، فضلا عن قوة الطلب وتخفيضات طوعية في الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي اليوم الثلاثاء، 18 سنتا إلى 79.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:24 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا إلى 83.55 دولار للبرميل.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى (آي.جي) في مذكرة إن السوق تراقب حرائق الغابات في غرب كندا والتي يمكن أن تعطل إمدادات النفط في البلاد.

ومع بدء موسم حرائق الغابات في كندا، تسابق رجال الإطفاء أمس الاثنين لاحتواء حريق واحد في كولومبيا البريطانية واثنين في ألبرتا بالقرب من قلب صناعة النفط في البلاد. ولم يجر الإبلاغ عن أي اضطرابات تشغيلية.

لكن أليكس هودز، المحلل في شركة (ستون إكس) للسمسرة في الطاقة، قال إن الطاقة الإنتاجية لكندا البالغة 3.3 مليون برميل يوميا “من المرجح جدا أن تتأثر”.

وارتفعت أسعار النفط بنحو واحد 1% عند التسوية في جلسة التداول السابقة بفضل تحسن الطلب من الولايات المتحدة والصين.

وتوقعت مجموعة سائقي السيارات الأميركية (إيه.إيه.إيه) ارتفاع الرحلات البرية في عيد العمال خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة من 25 إلى 27 مايو إلى أعلى مستوى منذ 2000، في حين أظهرت البيانات الصينية في مطلع الأسبوع ارتفاع أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي.

وواصلت السوق أيضاً التفاعل مع تعليقات وزير النفط العراقي حيان عبد الغني يوم الأحد، والتي قال فيها إن بغداد ستلتزم بتخفيضات الإنتاج الطوعية التي توصل إليها تحالف أوبك+ في اجتماعه المقبل في الأول من يونيو.

ويضم التحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا.

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