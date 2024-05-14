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فريق التحرير

14 مايو 2024

العقيد الأعلى لسلاح الجو.. الملك تشارلز ينقل رتبة احتفظ بها 32 عاماً إلى الأمير ويليام

منوعات
العقيد الأعلى لسلاح الجو.. الملك تشارلز ينقل رتبة احتفظ بها 32 عاماً إلى الأمير ويليام

أسند ملك بريطانيا تشارلز دوراً عسكرياً كبيراً لابنه الأمير ويليام بحفل أقيم يوم الإثنين، في ظهور مشترك نادر لكليهما مع تكثيف الملك عودته لممارسة المهام العامة بعد تشخيص إصابته بالسرطان.

وقدم تشارلز لويليام لقب العقيد الأعلى لسلاح الجو بالجيش، وهو المنصب الذي شغله الملك البالغ من العمر 75 عامًا لمدة 32 عاما، أمام طائرة هليكوبتر أباتشي، في احتفال شاهده عسكريون في متحف الطيران العسكري بجنوب إنجلترا.

وقال تشارلز عن ابنه، وهو قائد سابق لطائرات الهليكوبتر للبحث والإنقاذ في سلاح الجو الملكي البريطاني “إنه طيار جيد جدا بالفعل”.

وكانت زيارة تشارلز لمتحف الطيران العسكري أحدث ظهور علني له منذ عودته إلى ممارسة مهامه في نهاية أبريل، أي بعد ثلاثة أشهر تقريباً من إعلان قصر بكنجهام خضوعه لعلاج من نوع غير محدد من السرطان.

وقال تشارلز، خلال حفل التسليم،إنه يودع اللقب “بحزن” لكن سلاح الجو بالجيش سينتقل من “قوة إلى قوة” تحت قيادة ابنه. وأضاف “اعتنوا بأنفسكم ولا أستطيع أن أخبركم بمدى فخري بعمل معكم طوال هذا الوقت”.

وأُعلن عن نقل اللقب في أغسطس الماضي بعد اعتلاء تشارلز العرش. وأمضى ويليام بعض الوقت داخل مقر سلاح الجو، حيث شاهد التدريب والمعدات واستمع إلى الجنود في وقت لاحق من يوم الإثنين.

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