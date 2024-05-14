المرور يطرح مزادًا جديدًا للوحات المميزة عبر “أبشر”

تطرح الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا، يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر موقع “إكس” (تويتر سابقًا) أن المزاد، سيطرح لوحات مميزة وفئات جديدة من حرف وحرفين ورقم ورقمين.

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وأشارت إلى أن المزاد سينطلق في الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء حتى العاشرة مساءً، منوهةً إلى أنه في حال المزايدة في آخر الدقائق من الوقت المحدد للمزاد، سيتم تمديد الوقت تلقائيًا