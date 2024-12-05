12.5 مليار دولار مقابل تخارج ميليندا جيتس من مؤسسة طليقها الخيرية

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

14 مايو 2024

12.5 مليار دولار مقابل تخارج ميليندا جيتس من مؤسسة طليقها الخيرية

اقتصاد
12.5 مليار دولار مقابل تخارج ميليندا جيتس من مؤسسة طليقها الخيرية

قالت ميليندا فريش جيتس إنها ستتخارج من المؤسسة الخيرية التي أسستها بالشراكة مع زوجها السابق بيل جيتس قبل أكثر من 20 عاما وستحصل على 12.5 مليار دولار عن عملها الخاص لدعم النساء والأسر.

وانفصل الزوجان في 2021 بعد زواج دام 27 عاما لكنهما تعهدها بمواصلة العمل الخيري معا.

ولم يتضمن قرار طلاقهما النهائي في محكمة سياتل أي تفاصيل عن اتفاق بينهما بشأن كيفية تقسيم أصولهما الزوجية.

وقالت ميليندا جيتس عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي “وفق شروط اتفاقي مع بيل، سأحصل عند ترك المؤسسة على 12.5 مليار دولار إضافية عن التزامي بالعمل من أجل النساء والأسر” دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال مارك سوزمان الرئيس التنفيذي للمؤسسة إنه برحيلها كرئيس مجلس إدارة مشارك ستغير المؤسسة اسمها إلى مؤسسة جيتس، وسيكون بيل جيتس رئيسها الوحيد.

وتعد المؤسسة واحدة من أبرز القوى وأكثرها تأثيرا في مجال الصحة العامة عالميا، إذ أنفقت أكثر من 75 مليار دولار منذ إنشائها على مكافحة الفقر والمرض.

وسيكون السابع من يونيو آخر أيام ميليندا في المؤسسة.

تدير ميليندا جيتس، التي تبلغ ثروتها الصافية 11.3 مليار دولار وفق مجلة فوربس، بعض استثماراتها وأعمالها الخيرية من خلال شركة بيفوتال فينتشرز الاستثمارية، التي تأسست عام 2015 وتركز على النساء والأسر.

تابعنا: