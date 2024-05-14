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14 مايو 2024

مديرة صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي سيؤثر على 60% من الوظائف بالاقتصادات المتقدمة

اقتصاد
مديرة صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي سيؤثر على 60% من الوظائف بالاقتصادات المتقدمة

قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إن الذكاء الاصطناعي يضرب سوق العمل العالمية “مثل تسونامي”.

وأضافت خلال مؤتمر في زيورخ أمس الإثنين إنه من المرجح أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على 60 بالمئة من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة و40 بالمئة من فرص العمل حول العالم خلال العامين المقبلين.

وأردفت في المؤتمر الذي نظمه المعهد السويسري للدراسات الدولية المرتبط بجامعة زيوريخ: “لدينا القليل من الوقت لإعداد الناس والشركات لذلك”.

وتابعت: “الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة هائلة في الإنتاجية إذا تمكنا من إدارته بشكل جيد، لكنه يمكن أن يؤدي أيضا إلى المزيد من المعلومات المضللة، وبطبيعة الحال، المزيد من عدم المساواة في مجتمعنا”.

وقالت جورجييفا إن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر عرضة للصدمات في السنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى جائحة كورونا في 2020، وكذلك الحرب في أوكرانيا.

وعلى الرغم من أنها توقعت مزيدا من الصدمات، خاصة بسبب أزمة المناخ، فإنها ترى أن الاقتصاد لا يزال صامدا بشكل ملحوظ.

وقالت جورجييفا: “لسنا في ركود عالمي”.

وأضافت: “في العام الماضي كانت هناك مخاوف من انزلاق معظم الاقتصادات إلى الركود، وهذا لم يحدث. التضخم الذي ضربنا بقوة شديدة آخذ في الانخفاض، في كل مكان تقريبا”.

وتعرضت جورجييفا خلال توجهها للمؤتمر لمضايقات من قبل متظاهرين مطالبين باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ ومعالجة ديون العالم النامي.

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