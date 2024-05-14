مجموعة من الحيتان تغرق يختا شراعيا قرب مضيق جبل طارق

أغرقت مجموعة من حيتان الأوركا القاتلة، يختًا شراعيًا يبلغ طوله 15 متر بالقرب من مضيق جبل طارق، وهو الحادث السابع من نوعه منذ عام 2020.

ونقلت صحيفة “إل بايس” الإسبانية عن خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية، قولها إن فردي الطاقم الاثنين على متن اليخت “ألبوران كونياك”، سمعوا في البداية ضربات مكتومة ضد الهيكل.

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وتعرضت شفرة الدفة للتلف خلال الحادث. وعندما بدأ الماء يدخل إلى القارب، أطلق البحارة نداء استغاثة.

وأوضح الصحيفة الإسبانية، أنه تم إرسال مروحية من إسبانيا إلى مكان الحادث على بعد حوالي 26 كيلومترا من رأس سبارتل في المغرب عند المدخل الجنوبي لمضيق جبل طارق، وطُلب من الناقلة القريبة “إم تي لاسكوكس” المساعدة.

وبعد ساعة من نداء الاستغاثة، تم نقل الطاقم بأمان على متن الناقلة. ولم يمكن إنقاذ اليخت وغرق بعد فترة وجيزة.