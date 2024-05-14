تنقل.. تطبيق يُمكن ضيوف الرحمن من حجز العربات الكهربائية

كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن مميزات خدمة حجز العربات الكهربائية من خلال تطبيق “تنقل”.

ويوجد التطبيق على متاجر الأجهزة الذكية، ويتيح التطبيق للراغبين من ضيوف بيت الله الحرام حجز العربات الكهربائية؛ ليتمكنوا من الطواف والسعي داخل البيت العتيق.

ويمكن لقاصدي المسجد الحرام الوصول إلى مواقع استلام وتسليم العربات الكهربائية بالاتجاه إلى مدخل جسر المروة “باب رقم ٢٥”، ومدخل سلم الأرقم “باب رقم ١٦”، ومدخل جسر أجياد “باب رقم ٥”، ومدخل جسر الشبيكة “باب رقم ٦٦”، بحسب ما ذكرت الهيئة.

وأوضحت الهيئة، أنه يمكن للراغبين في خدمة العربات اليدوية التوجه إلى مدخل الساحة الشرقية باب السلام رقم ١٩، ومدخل الساحة الغربية جسر الشبيكة مقابل فندق دار التوحيد.