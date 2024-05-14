انخفاض أرباح سوني السنوية 7% خلال 2023

أعلنت شركة سوني اليوم الثلاثاء عن انخفاض بنسبة 7% في أرباحها السنوية في السنة المالية 2023.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الإيرادات في الربع المنتهي في مارس 3.5 تريليون ين “22.4 مليار دولار” مقابل 2.89 تريليون ين متوقعة.

وأوضح البيان، أن ذلك زيادة بنسبة 14% على أساس سنوي، ولكنه أول انخفاض منذ ربع سبتمبر 2020 لسوني.

وكشف أن إيرادات الشركة عن إيرادات لعام 2023 بقيمة 13 تريليون دولار، بزيادة قدرها 19٪ على أساس سنوي، ومع ذلك، بلغت الأرباح التشغيلية لشركة سوني للعام بأكمله 1.2 تريليون دولار، بانخفاض 7٪ على أساس سنوي.