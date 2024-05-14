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فريق التحرير

14 مايو 2024

إنفاذ: 29 مزادا لبيع 286 عقارا ومركبة في 7 مناطق بالسعودية

محليات
إنفاذ: 29 مزادا لبيع 286 عقارا ومركبة في 7 مناطق بالسعودية

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، اليوم الثلاثاء، عن إقامة 29 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني خلال الفترة من 15 إلى 20 مايو الجاري لبيع وتصفية 286 عقارًا سكنيًا وتجاريًا ومجموعة من المركبات في 7 مناطق بالسعودية.

وأشار المركز إلى أن هناك 13 مزادًا في منطقة الرياض لعرض 76 فرصة من العقارات، و5 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 27 من العقارات، ومزادًا في منطقة الباحة يعرض من خلاله 3 فرص عقارية.

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وأضاف “إنفاذ” أن هناك 3 مزادات لعرض 41 فرصة عقارية في منطقة القصيم، ومزادين في منطقة تبوك لعرض 6 عقارات، ومزاد وحيد في منطقة الجوف لعرض 5 عقارات، ومزادين بمنطقة الشرقية لعرض 11 عقارا؛ ومزادين لبيع 117 مركبة في مزادين في الرياض ومكة المكرمة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ” infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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