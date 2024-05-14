أسعار الذهب ترتفع قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تحول الاهتمام إلى بيانات التضخم الأميركية المهمة المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات عن وتيرة ومقدار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وبحلول الساعة 05:57 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2344.39 دولار للأونصة بعدما انخفض 1% أمس الاثنين.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2350 دولارا للأونصة.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، يليه مؤشر أسعار المستهلكين غدا الأربعاء.

ويتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع التضخم الأساسي 0.3% على أساس شهري في أبريل بانخفاض من 0.4% في الشهر السابق، وفقا لاستطلاع رويترز، مما يؤدي إلى انخفاض المعدل السنوي إلى 3.6%.

والذهب وسيلة للتحوط من التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.