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14 مايو 2024

ترقب بيانات التضخم يدعم استقرار الدولار الأمريكي

اقتصاد
ترقب بيانات التضخم يدعم استقرار الدولار الأمريكي الدولار

استقر الدولار اليوم الثلاثاء، مع ترقب المتعاملين لبيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع والتي من المرجح أن تحدد توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وعدل المتعاملون عن توقعاتهم لنسب خفض أسعار الفائدة هذا العام بسبب التضخم المرتفع، ويتوقعون الآن خفضا بواقع 42 نقطة أساس على مدى العام مقارنة بتوقعات في بداية العام بخفض يبلغ 150 نقطة أساس.

ووفقا لخدمة “فيد ووتش” التابعة لـ”سي.إم.إي” تتوقع الأسواق بنسبة 60% خفض أسعار الفائدة في سبتمبر مقابل 75% قبل شهر.

وتتجه كل الأنظار إلى مؤشر أسعار المستهلكين غدا الأربعاء والذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية 0.3% على أساس شهري في أبريل بانخفاض من 0.4% في الشهر السابق، وفقا لاستطلاع أجرته “رويترز”.

وتصدر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية، والتي تترقبها الأسواق بحثا عن إشارات حول ما إذا كان التضخم في طريقه نحو ما يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وسجل اليورو تراجعاً طفيفاً إلى 1.0786 دولار ولكنه سجل ارتفاعا بنحو 1% حتى الآن هذا الشهر، وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2559 دولار مرتفعا 0.5% تقريبا حتى الآن في مايو/أيار.

وجاء مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ستة عملات رئيسية، في أحدث تداولات عند 105.27 نقطة. وانخفض المؤشر 1% تقريبا خلال الشهر.

وساد التوتر مرة أخرى مع اقتراب الين الياباني من المستويات التي شهدت تدخلات محتملة من قبل السلطات. وجرى تداول الين عند 156.41 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوعين عند 156.50 للدولار في وقت سابق من الجلسة.

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