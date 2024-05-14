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14 مايو 2024

أهل غزة يفرون من الموت إلى الموت.. نزوح دائم “تحت النار”

دوليات
أهل غزة يفرون من الموت إلى الموت.. نزوح دائم “تحت النار”

يواصل سكان غزة عمليات النزوح هربًا من الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث تجددت المعارك في عدد من المناطق التي كان قد شهدت هدوءا نسبيًا، كما بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية في رفح.

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كشفت التقارير الأممية، أن المعارك في رفح دفعت 450 ألف شخص إلى النزوح قسرًا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة منذ السادس من مايو الجاري، وهي ليست المرة الأولى التي ينزح فيها عشرات الآلاف من منطقة لأخرى في غزة منذ بداية الحرب.

تجدد النزوح من جباليا

تجدد المعارك في جباليا، أحد أكبر مخيمات غزة، بعد الهدوء النسبي الذي شهده المخيم، دفع عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى النزوح من المخيم، هربًا من الحرب.

وأدى تقدم آليات جيش الاحتلال الاسرائيلي صوب مراكز الإيواء في منطقة جباليا، وسط تجدد المعارك بالمخيم، إلى نزوح عدد كبير من الفلسطينيين خوفًا من التعرض للقصف والاستهداف.

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وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن بدء عملية عسكرية وصفها بـ “المحدودة” شرق مدينة رفح الحدودية بين غزة ومصر، منذ السادس من مايو الجاري، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات شن عملية عسكرية في المدينة التي يوجد بها قرابة 1.5 مليون فلسطيني نزحوا من أنحاء القطاع جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.

17% من النازحين بالعالم في غزة

وفي التقرير السنوي لـ”مركز رصد النزوح الداخلي” الذي صدر اليوم الثلاثاء، أوضح أن النزاعات المسلحة أدت لارتفاع عدد النازحين داخليًا وبلغت رقمًا قياسيًا جديدًا يقدر بـ75.9 مليون شخص.

وأشار التقرير السنوي إلى أن الحروب في غزة والسودان والكونغو الديمقراطية، شكلت ما يقارب من ثلثي حركة النزوح في العالم خلال عام 2023، مضيفًا أن عدد النازحين داخليًا ارتفع بنسبة 50% في السنوات الخمس الماضية.

وخلال 3 أشهر فقط من الحرب في غزة، منذ أكتوبر حتى نهاية ديسمبر الماضي، نزح نحو 3.4 ملايين فلسطيني في قطاع غزة، الذي يقطنه نحو 2.2 مليون شخص، مما يشير إلى أن عشرات الآلاف وربما المئات، نزحوا أكثر من مرة خلال أقل من 3 أشهر فقط من الحرب.

وبحسب التقرير السنوي، تمثل حركة النزوح في غزة خلال 3 أشهر من الحرب هي الفترة التي غطاها التقرير 17% من إجمالي حالات النزوح بسبب الصراع في جميع العالم خلال عام 2023.

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