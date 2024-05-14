تحدثيات أمنية من غوغل لحماية مستخدمي متصفح Chrome

كشفت شركة غوغل، عن إطلاق تحديثات أمنية طارئة لتصحيح الثغرة البرمجية التي تحمل الرمز “CVE-2024-4671″، والتي من الممكن استغلالها للوصول إلى بيانات Chrome.

ولم تعلن الشركة عن تفاصيل إضافية حول الثغرة كي لا يتم استغلالها من قبل المخترقين وقراصنة الإنترنت

وأشارت تسريبات، إلى أن الثغرة من الممكن استعمالها للوصول إلى البيانات المرئية التي تعرض على واجهات المتصفح.

يُذكر أن غوغل أطلقت منذ بداية 2024 العديد من التحديثات لمتصفح Chrome لحماية المستخدمين من عدة ثغرات برمجية من الممكن استغلالها للوصول إلى بيانات أجهزتهم باستخدام الإنترنت.