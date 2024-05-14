“البيئة” توقع اتفاقيات استثمارية بقيمة 4 مليارات ريال في معرض الشرق الأوسط للدواجن

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي حفل توقيع اتفاقيات بقيمة تزيد عن 4 مليارات ريال في معرض الشرق الأوسط للدواجن.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواجن، الذي انطلقت أعماله أمس، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

وشملت الاتفاقيات توقيع شركات مثل المراعي ورضوى السعودية الغذائية المحدودة وبلدي للدواجن وغيرها مع جهات محلية ودولية لتعزيز التنمية الزراعية وإنشاء مصانع جديدة وحلول زراعية.

ويُعد معرض الشرق الأوسط للدواجن أكبر وأضخم معرض متخصص في صناعة الدواجن، ويستضيف هذا العام أكثر من 300 شركة من 40 دولة حول العالم.

ويشارك فيه نخبة من الشركات العالمية والخبراء في قطاع الدواجن والأعلاف وصحة وتغذية الحيوان؛ بهدف تعزيز استخدام التقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات والممارسات في صناعة الدواجن والصناعات المرتبطة بها.