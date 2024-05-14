وزير المالية: ارتفاع الناتج المحلي لأكثر من 15% منذ إطلاق رؤية 2030

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن الناتج المحلي في السعودية ارتفع لأكثر من 15% منذ إطلاق رؤية 2030.

وأضاف خلال مشاركته في النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي، أن السعودية نجحت في تنويع العائدات وأصبحت 37% من العائدات غير نفطية، مشددًا على أن القطاع السياحي في السعودية العديد من الإنجازات.

وأوضح “الجدعان”، أن 72% من الناتج المحلي الإجمالي يأتي من الاستثمارات غير النفطية الأمر الذي تسبب في خفض إنتاج النفط إلى 7%.

وتابع وزير المالية: ” سنعيد تشكيل الاقتصاد في منطقة دول الخليج لمواكبة التغير والتحديات كما يجب أن نكون مستعدين للتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، المملكة ودول الخليج تحاول أن تصل إلى تنويع الاستثمار”.