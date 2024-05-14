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فريق التحرير

14 مايو 2024

اعتماد اشتراطات الإعفاء للأسواق الحرة في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية

اقتصاد
اعتماد اشتراطات الإعفاء للأسواق الحرة في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها اعتمدت اشتراطات الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب للأسواق الحرة في صالات القدوم بجميع المنافذ الجمركية، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية.

تهدف هذه الاشتراطات إلى تحديد الحد الأقصى للشراء والكميات المسموح بها للمسافرين القادمين إلى المملكة.

ووفقًا للهيئة، تنص اشتراطات الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على أن يكون الحد الأعلى للشراء من الأسواق الحرة في صالات القدوم هو 3 آلاف ريال للمسافر الواحد، ويجب أن يكون الغرض من الشراء هو الاستخدام الشخصي، كما تحددت الاشتراطات بحد أقصى لشراء السجائر وهو 200 سيجارة للمسافر.

وأضافت الهيئة أنه بناءً على الرخص التي تمنحها لمشغلي الأسواق الحرة في صالات المغادرة، بدأت الآن في قبول طلبات ترخيص مشغلي الأسواق الحرة في صالات القدوم بالمنافذ الجمركية.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن تقديم طلبات الترخيص عن طريق التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، أو عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (x) (Zatca_Care@)، أو عن طريق البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

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