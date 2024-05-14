يصل بعضها لـ100%.. أمريكا تفرض رسوما جديدة على واردات صينية اقتصاد

أعلن البيت الأبيض، عن رفح الرسوم على السيارات الكهربائية من الصين من 25% إلى 100%، وذلك في إطار إجراءات صارمة لمواجهة الواردات الصينية.

وقرر البيت الأبيض، رفع رسوم بعض واردات الصين اليوم الثلاثاء، على الخلايا الشمسية وأشباه المواصلات و رافعات الموانئ وبعض المنتجات الطبية، وأعلن ورفع الرسوم الجمركية على الألمنيوم الصيني من 7.5% إلى 25%.

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وقال البيت الأبيض في بيان له، إن الواردات من الصين، التي تبلغ تكلفتها 18 مليار دولار، ستتضرر من الإجراءات الجديدة، وسط توقعات أن تتخذ الصين إجراءات انتقامية على الخطوة الأمريكية.

بدورها، أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، عن آمالاه ألا تتخذ الصين خطوات انتقامية من القرار الأمريكي الأخير، معتبرة أن أي خطوات تتخذها واشنطن لحماية استثماراتها في صناعات جديدة حيوية.

وقالت يلينإن أي إجراءات يجب أن تكون موجهة لتهدئة مخاوفنا وليست واسعة النطاق، مضيفًا: “نأمل ألا نرى ردا صينيا كبيرا، إلا أن هذا محتمل دائما”.

وكانت الخارجية الصينية قالت في وقت سابق قبل إعلان البيت الأبيض عن الإجراءات الجديدة، إن بكين تعارض زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد، واعتبرتها انتهاكًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.